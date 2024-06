G.M. Leather, Borsa: da 4 giugno niente ordini senza limite di prezzo

G.M. Leather

(Teleborsa) -ha comunicato che da domani 4 giugno 2024 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli,Il titolo ha segnato oggi unper azione, non riuscendo a fare prezzo per praticamente tutta la seduta (ultimo prezzo battuto alle 9:53). Le azioni erano comunque già salite nei giorni scorsi, passando dagli 1,10 euro di venerdì 24 maggio agli 1,18 euro di giovedì 30 maggio, prima di ripiegare a 1,14 euro nella seduta di venerdì.G.M. Leather si è quotata su Borsa Italiana il 13per azione, per una capitalizzazione di mercato al debutto pari a 19,3 milioni di euro. Oggi l'azienda vale 14,2 milioni di euro.