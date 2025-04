CAREL Industries, ok assemblea a bilancio 2024 e dividendo

CAREL Industries

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti diha approvato il bilancio di esercizio 2024 e la proposta di dividendo pari a Euro 0,165 per azione, con data di stacco cedola il 23 giugno 2025, record date il 24 giugno 2025 e pagamento il 25 giugno 2025. Il residuo a riserva straordinariaI soci, inoltre, hanno approvato una nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione approvata con delibera del 18 aprile 2024.