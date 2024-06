Illycaffè, Sustainability Linked Loan da pool di banche per 124 milioni di euro

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

(Teleborsa) -, colosso italiano del mercato del caffè, ha sottoscritto unformato da primari istituti finanziari composto da BNL BNP Paribas, CDP,e Rabobank che hanno agito in qualità di Mandated Lead Arrangers e Finanziatori. BNL BNP Paribas ha agito come Global Coordinator e Agent dell'operazione, mentre Intesa Sanpaolo come Sustainability Coordinator.L'importo complessivo diè articolato in una linea di credito Term Loan da 100 milioni e una linea di credito Revolving da 24 milioni, entrambe con scadenza a settembre 2027."L'operazione strutturata va acon i vari istituti finanziari, in un'ottica di semplificazione e maggiore flessibilità, con l'obiettivo di supportare il piano di investimenti industriali e aumentare la capacità produttiva per il polo di Trieste", ha commentato ilIl finanziamento si configura come un Sustainability Linked Loan, con la previsione di un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di determinati obiettivi ESG, focalizzati sulla diminuzione delle emissioni dilungo tutta la value chain (includendo quindi anche le emissioni indirette Scope 3) e a un'ulteriore riduzione del