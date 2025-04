Snam, nuovo Sustainable Finance Framework per 90% di finanza sostenibile entro 2029

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, haa supporto dell'obiettivo di raggiungere il. Per la prima volta, il Framework si articola in due pilastri distinti: Green Financing e Sustainability-Linked Financing, ciascuno dei quali riflette approcci diversi alla sustainable finance, in linea con le migliori pratiche di mercato.Lag, sottoposta a revisione indipendente da parte di ISS, è strutturata per supportare investimenti in progetti specifici allineati alla Tassonomia Europea. Include, tra gli altri, il retrofitting delle pipelines esistenti, ora considerate ammissibili nell'ambito del quadro normativo della Tassonomia europea. La struttura è allineata ai Green Bond Principles dell'ICMA ed è pienamente compatibile con l'EU Green Bond Standard, garantendo un alto livello di trasparenza attraverso una rendicontazione annuale dettagliata.Il, valutato da Moody's con un rating SQS3 "Good", integra obiettivi ESG misurabili negli strumenti finanziari, legando il costo del capitale al raggiungimento di specifici obiettivi strategici. Tra questi rientrano l'impegno di Snam alla neutralità carbonica per le emissioni Scope 1 e 2 entro il 2040 e al Net Zero per tutte le categorie emissive entro il 2050. Il Framework include, inoltre, KPI standardizzati relativi a Scope 1 e 2 (incluse le emissioni di metano), Scope 3, e un KPI sociale, rafforzando la strategia di decarbonizzazione di lungo periodo della società. La credibilità di questa struttura è ulteriormente supportata dal Net Zero Assessment pubblicato nel 2024, che integra il giudizio di Moody's offrendo un benchmark esterno sul percorso di contrasto al cambiamento climatico da parte di Snam."Con questa evoluzione del nostro Sustainable Finance Framework, allineiamo la strategia di finanziamento sia alla nostra visione strategica di lungo periodo sia alle aspettative del mercato - ha dichiarato- Combinando il finanziamento basato su progetti, previsto dal pilastro Green, con strumenti basati sulle performance, previsti dal pilastro Sustainability-Linked, rafforziamo l'integrazione tra finanza e pianificazione strategica, supportando la resilienza del business e la creazione di valore nel lungo termine".