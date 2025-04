AdR colloca con successo nuovo Sustainability-Linked bond per 750 milioni euro

(Teleborsa) -del nuovo, che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità raggiunti dall’azienda. L’emissione del valore di, durata circa, è dedicata ad investitori istituzionali.Dopo aver emesso il Green Bond inaugurale nel 2020, e due Sustainability-Linked bonds (SLBs) rispettivamente nel 2021 – primo gestore aeroportuale al mondo - e nel 2023, ADR, società del Gruppo Mundys, consolida così la propria strategia finanziaria con unaL’operazione ha riscontrato une da parte degli operatori specializzati in investimenti ESG (Environmental, Social and Governance), concomplessivi perl’importo offerto. L’elevataa livello internazionale del credito Aeroporti di Roma è stata testimoniata dall’ampia sottoscrizione del bond da parte diL’emissione prevede il(salvi i casi di rimborso anticipato) ed il pagamento di unaIl prezzo di emissione è stato fissato in 99,574% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 3,693%. In caso diè prevista l’applicazione di uno: in particolare, step-up di 25 bps per anno in caso di mancato raggiungimento di un solo SPT o step-up di 37,5 bps per anno in caso di mancato raggiungimento di entrambi gli SPTs."Con questa nuova emissione rafforziamo la strategia di Sustainable Financing di ADR, a sostegno del nostro piano di investimenti volto a garantire efficienza, modernizzazione e crescita sostenibile agli aeroporti della Capitale, a beneficio del Paese e del nostro territorio", ha affermato, aggiungendo "un quadro industriale e finanziario robusto e credibile ci ha permesso di, dal 2013 al 2024, benin opere didegli scali di Fiumicino e Ciampino. Il mantenimento di una cornice abilitante stabile e affidabile ci consente di guardare al futuro con ambizione:di euro, in crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente, propedeutici al Piano di sviluppo di medio-lungo termine, che prevede un impegno di circa 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato".al raggiungimento dilegati a indicatori di performance (KPIs) relativi sia all’di CO2 controllate direttamente da ADRche alladerivanti dagli aeromobili in fase di rullaggio, decollo e atterraggio (landing and take-off), entrambi con riferimento all’aeroporto di Fiumicino. Sugli Scope 1 e 2 il piano prevede il raggiungimento del, attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici - come la nuova Solar Farm inaugurata lo scorso gennaio. Per quanto riguarda invece lo Scope 3, l’obiettivo di sostenibilità prevede una riduzione del 18,9% al 2030, rispetto alla baseline del 2024, delle emissioni di CO2 per passeggero, promuovendo iniziative per supportare programmi di decarbonizzazione delle compagnie aeree. ADR è tra i pochi aeroporti al mondo ad aver assunto impegni nella riduzione di emissioni Scope 3 legate a fonti aeronautiche.Queste iniziative rientranoi cui obiettivi sono statiin linea con lo scopo di mantenere il riscaldamento globale entro una traiettoria di 1.5°C, il target più ambizioso previsto dal suddetto protocollo, oggi adottato da pochi gruppi attivi nel settore aeroportuale.L’operazione è stata guidata da un sindacato di banche che ha visto coinvolte, in qualità di “joint bookrunners” del collocamento, Banca Akros, Barclays, BNP Paribas CIB, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, Société Generale e UniCredit (B&D). Tra queste, Crédit Agricole CIB ha agito anche in qualità di “Sole Sustainability Structuring Agent”.