NYSE, risolto l'inconveniente tecnico. Interessati 49 titoli

(Teleborsa) - Il(NYSE) ha dichiarato che ilche ha portato a sospensioni e drammatici ribassi su alcuni titoli nella seduta odierna è statoLa Consolidated Tape Association, l'organizzazione utilizzata dalle principali Borse per fornire congiuntamente quotazioni azionarie in tempo reale, ha detto che,ora locale, ha riscontrato un problema con leche potrebbe essere correlato a una nuova versione del software.Per risolvere il problema, CTA ha eseguito il failover sul data center secondario, che funziona con la versione precedente del software. Sono statia essere interessati dalle pause di negoziazione tra le 9:30 e le 10:27, in quanto sono stati influenzati da fasce di prezzo errate a causa di questa versione del software.Tra iche hanno registrato problemi ci sono(che ha mostrato un calo del 99%), Chipotle Mexican Grill,