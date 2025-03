Nasdaq aprirà sede regionale in Texas dopo mosse NYSE e TXSE

Nasdaq

(Teleborsa) -, multinazionale americana di servizi finanziari che gestisce l'omonimo listino,nell'ambito di un rinnovato impegno in Texas.Attualmente Nasdaqe nella regione sud-orientale degli Stati Uniti, collaborando con oltre 2.000 clienti, circa 800 dei quali hanno sede in Texas. Il Nasdaq ospita oltre 200 società quotate con sede nello stato, che rappresentano 1,98 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato a dicembre 2024.Il nuovo spazio di Dallas sarà une fungerà da spazio di ritrovo premium per celebrare i leader, gli imprenditori e gli innovatori che chiamano casa il Lone Star State, si legge in una nota."Il Nasdaq è profondamente radicato nel tessuto dell'economia del Texas e non vediamo l'ora di mantenere la nostra leadership come partner di scelta per le aziende più innovative dello stato - ha affermatodel Nasdaq - Oltre al nostro franchising di quotazioni, siamo orgogliosi di supportare un'ampia rete di clienti che si affidano a noi per aiutarli a risolvere le loro sfide più complesse. Con la nostra sede regionale a Dallas, non vediamo l'ora di approfondire ulteriormente i nostri rapporti con i clienti e supportare il continuo successo del Texas Miracle".Il mese scorso ilha annunciato piani per lanciare NYSE Texas, una borsa valori completamente elettronica, con sede a Dallas. Le mosse di Nasdaq e NYSE arrivano dopo cheha annunciato che intende lanciare il Texas Stock Exchange (TXSE), sempre con sede a Dallas.