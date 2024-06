Trasporto ferroviario merci troppo esiguo: a rischio target UE, servono investimenti

(Teleborsa) -rispetto a quello su gomma, non solo in Italia, ma anche nel resto dell'Unione Europea, e metteil raggiungimento dei t, che prevedono una quota di trasporto merci su ferro del 50% nell'ambito dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni di CO2 al 2050. E invece, il trasporto merci su ferrovia conta ancora un modesto, una quota minimale rispetto al trasporto su gomma, che conta rispettivamente per l'84 e per l'80%.E' quanto emerso in occasione del convegno a sul trasporto merci ferroviario organizzato nell'ambito del s alone Nautico di Venezia 2024, cui hanno partecipato i maggiori player del settore logistico quali la- Unione Internazionale dei detentori di carri merci ed- Associazione degli operatori ferroviari e intermodali.Dall'incontro è emersa la necessità didel trasporto merci, simile a quella registrata per il trasporto ferroviario passeggeri, attraversoutili al rilancio del settore. Ilsi è già attivato con investimenti per circa, di cui l'80% è destinato proprio ai locomotori di ultima generazione.Ma secondo la UIPper raggiungere i target fissati, in particolare con l'impiego dei, i cosiddetti, più efficienti a livello energetico, che consentiranno un aumento del 30% dei volumi.ha annunciato l’avvio della sperimentazione dei DAC in Italia, con 6 treni e 120 carri ed il proseguimento in Europa su 100 treni e 2.000 carri nel 2026 e 2027.Secondo il presidente Assoferr,nell'ambito di "una crisi generale del mercato, che riguarda il settore ferroviario in generale e l’intermodale in particolare, serve unada parte del Governo e di tutte le istituzioni". Per il presidente di UIP,, "è necessaria una cornicee c’è bisogno di modernizzazione e investimenti".