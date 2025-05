Polizze catastrofali: SACE, BNL BNP Paribas e One Underwriting (gruppo Aon) al fianco delle imprese

BNL BNP Paribas

Gruppo Aon

(Teleborsa) -terreni, fabbricati, impianti come previsto dalla normativa vigente; ma anchesu macchinari, merci e attrezzature industriali e commerciali dai danni causati da rischi catastrofali come sisma, alluvioni, esondazioni, inondazioni e franamento. È questo il perimetro della "" di, distribuita da, grazie alla collaborazione con– Agenzia delProtezione Rischio Clima è uno strumento pensato per offrire una protezione concreta dela tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese con sede ino una stabile organizzazione sul territorio nazionale, escluse le imprese agricole. È possibile estendere laa merci, arredamento e apparecchiature/macchine elettroniche, oltre ad abbinare garanzie opzionali per spese di demolizione, sgombero, trasporto, ricollocamento e onorari periti e professionisti.BNL BNP Paribas, SACE e One Underwriting uniscono nuovamente le forze in questa, offrendo alle imprese una soluzione, che garantisce una maggiore capacità di ripresa operativa e contribuisce a contenere l’impatto economico dei danni subiti. La Polizza permette alle aziende di affrontare con maggiore consapevolezza e sicurezza la sfida del cambiamento climatico e di tutelare e rafforzare il proprio posizionamento.Una nuovache si inserisce in unadi sostegno concreto alle imprese, soprattutto nei momenti di maggiore incertezza e trasformazione. Protezione Rischio Clima rappresenta quindi un vero e proprio strumento di tutela economica: le imprese assicurate migliorano la propria resilienza e riducono l’impatto potenziale degli eventi catastrofali, sempre più ricorrenti a livello globale.