DLF e FS Security insieme per educare i giovani alla sicurezza ferroviaria

(Teleborsa) -per sfida o per la fretta di raggiungere l’altra parte della stazione,come fosse un gioco, infrangere le regole sottovalutando il pericolo. Comportamenti sbagliati che possono costare caro e mettere a rischio anche la vita. Perl’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario (DLF) e FS Security (Gruppo FS) hanno siglato un accordo che prevede una serie di iniziative mirate.Una parte rilevante della collaborazione sarà dedicata proprio agli studenti, con i progetti, due percorsi formativi da tenere sia nelle classi che all’esterno, volti a diffondere tra i ragazzi il valore della responsabilità civica, il rispetto delle infrastrutture ferroviarie e, più in generale, l’importanza di un comportamento consapevole e corretto negli spazi condivisi.L’obiettivo è far comprendere, in modo semplice ma efficace, il. Un impegno condiviso che si traduce in progetti concreti. Con il contributo congiunto diqueste attività verranno ulteriormente potenziate, anche attraverso eventi, incontri didattici, attività divulgative e iniziative editoriali, raggiungendo sempre più studenti e territori con messaggi chiari e coinvolgenti: educare significa anche prevenire.ha come obiettivo principale la protezione e la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza e decoro. Tra le attività fondamentali rientra anche il contrasto al fenomeno dei writers, che rappresenta una sfida importante sia per la tutela del patrimonio aziendale sia per l’esperienza dei viaggiatori. Gli atti di vandalismo, infatti, non solo comportano ingenti costi di ripristino, maIl Dopolavoro Ferroviario, da oltre un secolo protagonista della vita sociale e culturale del personale ferroviario e delle comunità locali, mette a disposizione una capillare rete di sedi, impianti sportivi e spazi aggregativi. FS Security, con il suo know-how tecnico e operativo, contribuirà a rendere ancora più efficaci e strutturati i progetti futuri. Il patto tra le due realtà non si limita alla buona volontà:Un’alleanzaper accompagnare le nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza civica, il rispetto delle regole e l’attenzione alla sicurezza. Un progetto che guarda al futuro, ma con radici profonde nella storia del mondo ferroviario italiano.