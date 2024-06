Unicredit annuncia rimborso anticipato di due bond

UniCredit

(Teleborsa) - Con riferimento all'del 25 giugno 2019 e in scadenza a giugno 2025 (Fixed to Floating Rate Callable Senior Notes),comunica che eserciterà l'opzione di rimborso integrale dei titoli in via anticipata in data 25 giugno, avendo ricevuto l'autorizzazione del Single Resolution Board.Il rimborso anticipato dei titoli avverrà alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla data di rimborso anticipato.In una successiva nota, UniCredit informa che rimborserà in anticipo anche un altro titolo(Fixed to Floating Rate Callable Non-Preferred Senior Notes) che era in scadenza a luglio 2025.Avendo ricevuto l'autorizzazione del Single Resolution Board, eserciterà l'opzione di rimborso integrale dei titoli in via anticipata in data 3 luglio. Il rimborso anticipato dei titoli avverrà alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla data di rimborso anticipato.