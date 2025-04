Banca Mondiale lancia nuova obbligazione in euro per lo sviluppo sostenibile

(Teleborsa) - La Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”) annuncia oggi una nuova soluzione d'investimento destinata agli investitori retail in Italia: un’obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile a tasso fisso callable step – up della, denominata in Euro. Per questa emissione, la Banca Mondiale ha collaborato con BNP Paribas, in qualità di Dealer e Liquidity Provider.I proventi dell’obbligazione, spiega una nota, saranno utilizzati pervolte a conseguire un impatto sociale e ambientale positivo nei Paesi in via di sviluppo, in linea con la missione della Banca Mondiale di ridurre la povertà e incrementare il benessere condiviso su un pianeta sostenibile.Le obbligazioni saranno offerte in collocamento agli investitori, fatta salva l'eventuale chiusura anticipata o proroga del periodo di offerta o la cancellazione dell'emissione delle Obbligazioni. Verrà presentata domanda di ammissione alla quotazione e alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milano, segmento EuroMOT, gestito da Borsa Italiana. Laè di 1.000 Euro.L'obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile denominata in Euro corrisponde unaannuo per i primi due anni e del. Le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, alla data di rimborso anticipato e con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, al 100% del Valore Nominale. Alla scadenza, salvo il caso di rimborso anticipato, la Banca Mondiale restituirà il 100% del Valore Nominale.