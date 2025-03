Asti Energy, minibond da 7 milioni di euro integralmente sottoscritto da Unicredit

UniCredit

(Teleborsa) -, società che fa parte di un gruppo che opera da sessant’anni nella fornitura di energia, annuncia l’emissione di unda, sottoscritto integralmente da. Il minibond avrà una durata di sette anni con piano di rimborso amortising ed è finalizzato a sostenere la pipeline di investimenti nell’energia rinnovabile, ovvero installazione, manutenzione e gestione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici.L’operazione rientra in un più ampiodi crescita di Asti Energy che ha l’obiettivo di potenziare le proprie attività e investimenti nel mercato italiano. Oltre 50.000 clienti hanno scelto Asti Energy per la fornitura di energia elettrica e gas e per lo sviluppo delle loro attività in ambito di efficientamento energetico."Le risorse economiche che annunciamo oggi, consentiranno ad Asti Energy di sviluppare un servizio ancora migliore per i nostri clienti e per il territorio in cui operiamo, estendendo la diffusione delle Comunità Energetiche - ha dichiarato, Presidente del CDA di Asti Energy – così facendo consentiamo a una fascia sempre più estesa della popolazione di fare una scelta pienamente sostenibile, riducendo le emissioni e la nostra dipendenza nelle fonti fossili proveniente da altri Paesi, a favore delle rinnovabili"."UniCredit da sempre fornisce un costante supporto alle imprese del territorio del Nord Ovest, in particolare, alle PMI che sono al centro della nostra crescita e di quella del Paese. Un impegno che portiamo avanti con innovativi strumenti creditizi, di accesso al mercato dei capitali e di accompagnamento sui mercati internazionali – ha dichiarato, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit – Attraverso questa operazione, oltre a ribadire la validità dei minibond quali strumenti efficaci per il finanziamento degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e alla sostenibilità, consolidiamo la nostra leadership nel comparto delle emissioni obbligazionarie a favore delle piccole e medie imprese del Nord Ovest nei confronti delle quali abbiamo strutturato 23 minibond strutturati, dal 2017 ad oggi, per un totale di 221,5 milioni euro".