British American Tobacco prevede calo di ricavi e profitti nel primo semestre

British American Tobacco

(Teleborsa) -(BAT), colosso britannico della produzione di sigarette, ha detto di esserecon la delivery del primo semestre in linea con le aspettative. Viene prevista un'accelerazione per il secondo semestre guidata dalla graduale innovazione nelle nuove categorie e dai vantaggi degli investimenti del primo semestre in azioni commerciali negli Stati Uniti e relativi movimenti di inventario dei grossisti."La nostra performance da inizio anno è in linea con le nostre aspettative e siamo sulla buona strada per fornire la nostra guidance per unaper ricavi e profitti rettificati delle operazioni su base organica e valutaria costante nel 2024", ha detto il C"Come evidenziato in precedenza, prevediamo che la nostra performance sarà ponderata per il secondo semestre, principalmente guidata dai movimenti delle scorte dei grossisti legati ai continui investimenti nelle nostre azioni commerciali negli Stati Uniti, nonché dalla graduale introduzione di nuovi lanci - ha aggiunto - Le nostre linee guida riflettono anche lee la continua mancanza di misure efficaci contro il crescente segmento del vapore illecito. Di conseguenza, prevediamo che i nostri ricavi del primo semestre e l'utile rettificato delle operazioni diminuiranno "low-single digits" su base organica, a valuta costante".