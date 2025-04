ErreDue, Intesa lima target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

ErreDue

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione dai precedenti 10,5 euro) su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, confermando la" visto l'upside potenziale del 49%.Gli analisti scrivono che i risultati dell'esercizio 2024 hanno mostrato solidi segnali di accelerazione delle vendite di generatori di H2, legati alla transizione energetica, più che compensati, tuttavia, dal rallentamento dei gas tecnici, penalizzato da un indebolimento del contesto macroeconomico, che ha portato a unIl management ha confermato l'obiettivo di espandere l'unità produttiva con impianti di H2 di maggiori dimensioni (1 MW e oltre), con un primo passo nel primo semestre del 2025 e il completamento definitivo di un nuovo sito operativo nel primo trimestre del 2026. In assenza di una precisa guidance quantitativa, pur riconoscendo il solido portafoglio ordini e una solida pipeline di progetti H2 da 66 MW, Intesa rivede prudentemente le stime per il periodo 2025-26, alla luce dell'incerto scenario macroeconomico,rispettivamente del -6% e dell'-8%, pur continuando a presumere che la società sarà in grado di mantenere un margine EBITDA superiore al 30%.