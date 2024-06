DPAM manterrà la sua presenza indipendente sul mercato italiano

Crédit Agricole

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'acquisizione del gruppo Degroof Petercam da parte di Indosuez Wealth Management,ha precisato di, "sfruttandone le molteplici sinergie e diventando il centro di competenza per i mercati pubblici e per la clientela istituzionale di Indosuez".La comunicazione è arrivata dopo che questa mattina Indosuez Wealth Management, controllata da, ha annunciato di aver, di cui diventa azionista di maggioranza insieme a CLdN Cobelfret, suo azionista storico.DPAMe, congiuntamente a Indosuez, punterà a "espandere ulteriormente le proprie attività in Italia", si legge in una nota.