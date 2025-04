Société Générale, William Connelly succederà a Lorenzo Bini Smaghi come presidente

Société Générale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, colosso bancario francese, haa partire dall'Assemblea Generale che si terrà il 27 maggio 2026, subordinatamente al suo rinnovo da Consigliere da parte dell'Assemblea Generale del 20 maggio 2025., presidente dal 2015, che avrà completato il suo terzo mandato.Questa decisione è ilcondotto dal Comitato Nomine e Corporate Governance alla fine del 2023 con l'assistenza di un consulente indipendente. William Connelly è membro del Consiglio di Amministrazione di Société Générale dal 2017. Presiede il Comitato Rischi dal 2019 ed è membro del Comitato Nomine e Corporate Governance, incarichi che manterrà fino all'Assemblea Generale del 2026."La scelta di William Connelly come mio successore conferma l'impegno di Société Générale nel rispetto dei più elevati standard di governance, sia nei metodi che nei contenuti - ha commentato Bini Smaghi -, apportando al contempo la massima competenza nel settore bancario e finanziario internazionale, unitamente all'esperienza nella gestione di grandi aziende, in particolare nel settore tecnologico".Oltre al suo mandato di amministratore indipendente di Société Générale dal 2017, Connelly attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione die di Presidente del Consiglio di Amministrazione difino alla seconda metà del 2025. Ha inoltre ricoperto la carica di amministratore indipendente di Singular Bank da febbraio 2019 ad aprile 2023. William Connelly ha iniziato la sua carriera nel 1980 presso la, dove ha lavorato per 10 anni, prima di entrare indal 1990 al 1995. Ha poi ricoperto diverse posizioni dirigenziali all'interno didal 1995 fino a diventare membro del Consiglio di Amministrazione, dove è stato responsabile del Wholesale Banking dal 2011 al 2016.