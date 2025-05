Tenaris, Barclays abbassa target price e conferma Overweight

Barclays

Tenaris

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-9% dai precedenti 23,50 euro) ilsu, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che la performance di Tenaris nel primo trimestre, con un solido FCF (647 milioni di dollari), è stata secondaria rispetto agli impatti previsti del mercato onshore statunitense a seguito dell'implementazione della Sezione 232 e della volatilità dei prezzi delle materie prime. Il secondo trimestre è già ampiamente definito, la domanda è quindi cosa accadrà nel terzo trimestre. Tuttavia, il. Il contesto operativo esatto per Tenaris è ancora in continua evoluzione e l'azienda può solo formulare aspettative generali. Ci sono chiari pro e contro: aumento dei prezzi, tariffe sulle importazioni, grandi clienti su Rig Direct, a fronte di costi di input in aumento e potenziali margini in calo.Barclays continua a considerare Tenaris la migliore della categoria e la sua, con un FCF a due cifre che consentirà ulteriori riacquisti e manterrà un bilancio significativamente positivo (la liquidità netta si attesta a 3,9 miliardi di dollari, il 23% della capitalizzazione di mercato). Pertanto, il broker ritiene che Tenaris rimanga un investimento fondamentale e, dato il potenziale di rialzo di oltre il 40%, sarà probabilmente un vincitore quando arriverà una maggiore certezza sul mercato.