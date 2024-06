Eni, Zafarana: collocamento di azioni è stato coronato da un grande successo

Eni

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - ", come già si era verificato in altre operazioni, penso alle recenti obbligazioni trentennali. Si tratta di un'ulteriore conferma del mercato che siamo sulla strada giusta". Lo ha affermato il presidente di, in un'intervista a. A metà maggio il Tesoro ha collocato tramite accelerated bookbuilding (ABB) il 2,8% di Eni raccogliendo circa 1,4 miliardi di euro.A una domanda sulla strategia di Eni e al, ha risposto: "Si sta dimostrando assolutamente vincente, è stata unache ha consentito a business come Plenitude ed Enilive già oggi di creare un valore significativo e di avere importanti target di crescita".Sulla, Zafarana ha spiegato che "siamo. Eni da oltre 10 anni è interessata a uscire totalmente dall'editoria e nel corso del tempo ha raccolto alcune manifestazioni di interesse per l'agenzia che però non si sono mai trasformate in accordi tra le parti. Ora è stata fatta questa manifestazione da parte di un soggetto privato, oggetto di valutazione, ma abbiamo anche dichiarato pubblicamente la nostra disponibilità a ricevere e considerare altre proposte se ci saranno". Il soggetto privato citato da Zafarana è Antonio Angelucci, deputato della Lega ed editore de Il Giornale, Libero e Il Tempo.