Germania, IFO segnala peggioramento sentiment settore automotive

(Teleborsa) - Peggiora il clima nell’industria automobilistica tedesca. Secondo l'indagine dell'Istituto IFO sulle imprese del settore automotive, l'indicatore del sentiment è sceso maggio a -8,6 punti, rispetto ai -2,4 punti di aprile.“La reazione della Cina al conflitto commerciale sulle auto elettriche con gli Stati Uniti e l’Europa potrebbe avere un grave impatto sugli affari dei produttori automobilistici tedeschi”, spiega Oliver Falck, responsabile dell'IFO per l'industria e le nuove tecnologie.L’indicatore congiunturale è scivolato in territorio negativo per la prima volta dall’ottobre 2022 e segnala che i produttori ed i loro fornitori rimangono pessimisti per i prossimi mesi. L'indicatore sulla situazione degli utili è sceso a -17,8 punti, rispetto a -2 di settembre. Per ridurre i costi, le aziende del settore automobilistico stanno pensando di ridurre il personale e questo ha fatto scivolare l'indicatore sulla situazione occupazionale da -14,7 a -20,2 punti.