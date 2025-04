Zona Euro, indice Sentix aprile crolla a -19,5 punti

(Teleborsa) -. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, l'indice si è attestato a(minimo da ottobre 2023) dai -2,9 punti di marzo. Il dato è anche peggiore delle attese degli analisti che erano per un livello dell'indicatore in peggioramento fino a -8,9 punti.Scende anche il sentiment sulle, che si attesta a -23,3 punti dai -21,8 di marzo, mentre l'indice dellesi attesta a -15,8 punti da +18 del mese precedente."L'. Il martello tariffario di Trump fa precipitare gli indici economici sentix a livello globale", commenta l'Istituto Sentix."Le- viene sottolineato - Il crollo di 33,8 punti è il secondo più brusco mai registrato nella storia di sentix. A -36,3 punti, le aspettative economiche tedesche sono calate ancora più bruscamente. Le speranze seguite all'orgia del debito pianificata sono state sepolte".