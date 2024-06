Indosuez WM (Crédit Agricole), perfezionata l'acquisizione di Degroof Petercam

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, controllata da, ha, di cui diventa azionista di maggioranza insieme a CLdN Cobelfret, suo azionista storico.L'operazione, che ha ottenuto le necessarie approvazioni da parte delle autorità bancarie e della concorrenza, consente ai team di Degroof Petercam di unire le forze con Indosuez Wealth Management, creando un. Inoltre, rafforza la presenza di Crédit Agricole in Belgio e genererà significative sinergie con le sue diverse linee di business.Indosuez Wealth Management è oggi presente in 16 territori, principalmente in Europa, nonché nell'Asia Pacifico e nel Medio Oriente. Con circa, quasi 1,6 miliardi di euro di net banking income e 4.500 dipendenti, il nuovo gruppo costituirà un leader europeo nel wealth management."Questa acquisizione è unche rimodella il nostro ambito e stabilisce un leader europeo nella gestione patrimoniale - ha commentatodel gruppo Indosuez - Migliora la nostra proposta di valore con una delle offerte più complete sul mercato per tutti i nostri facoltosi clienti privati ??e famiglie, imprenditori e investitori professionali. Ci consente di generare significative sinergie con le diverse attività del gruppo Crédit Agricole".