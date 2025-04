Banco BPM, Credit Agricole sale al 19,8% del capitale

Credit Agricole

(Teleborsa) - Ilsale al 19,804% di, tramite indiretta proprietà Delfinances Sas, dal 12,504% detenuto l'8 aprile 2025. Lo si apprende dagli aggiornamentisulle partecipazioni rilevanti nelle società quotate, da cui emerge che l'operazione è stata perfezionata in data 9 aprile.Lo scorso 2 aprile, Credit Agricole ha incassato il via libera della BCE a salire fino al 19,9% in Piazza Meda.Sempre secondo gli aggiornamenti Consob, lo scorso 9 aprile,ha azzerato la propria partecipazione in Banco BPM dal 5,181% detenuto al 19 febbraio.