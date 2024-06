L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,43%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

small-cap

Beewize

Exprivia

Esprinet

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 145.204,9, con una performance positiva dell'1,43%. l'si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 1.101, dopo aver avviato la seduta a 1.105.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,41%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,91%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,8%.