Mare Group, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 5,6 euro

(Teleborsa) - KT&Partners hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'ingegneria digitale che opera in Italia e all'estero con le grandi imprese per creare tecnologie avanzate e le rende accessibili alle PMI. Laè "" e ilè diper azione, per un potenziale upside del 39%.Nel 2023, Mare Group SpA ha battuto il record di vendite, raggiungendo i 27,4 milioni di euro (CAGR 2020-2023 del 17,8%) grazie a i) crescita organica; e ii) una robusta attività di M&A. Digital ha registrato l'aumento più significativo, passando da 5,6 milioni di euro nel FY21 a 16,6 milioni di euro. Il marchio Consulting ha registrato 5,3 milioni nel FY23, mentre Industrial ha registrato un calo da 8,9mn nel FY21 a 5,5mn nel FY23 sulla scia di i) aumento delle vendite digitali; e ii) vendita di Step Sud Mare nel 2022. Inoltre, il gruppo ha raggiunto 39,4mn di(rispetto a 35,2mn nel FY22). A livello di, il gruppo ha mostrato una crescita da 6,8 milioni nel FY20 a 10 milioni nel FY23 (CAGR 2020-2023 del 14,1%), con un margine del 25,4%. L'utile netto ha raggiunto 2,4 milioni nel FY23 (rispetto a 3,7 milioni nel FY22), mentre laha raggiunto 25,6 nel FY23 da 20,8 milioni nel FY22, tenendo conto di un maggiore assorbimento del NWC e di una forte attività di M&A.Secondo ledi KT&Partners, i ricavi crescano a undel 22,9%, con Digital che raggiungerà 29,8 milioni nel 2027 (CAGR 2023-2027 del 15,7%), seguito da Industrial, con un CAGR 2023-2027 più elevato del 32,9%, raggiungendo 17,1 milioni nel FY27 e Consulting che dovrebbe raggiungere 15,6 milioni nel FY27 (CAGR 2023-2027 del 31,0%). Prevede che i ricavi totali raggiungeranno i 68,9 milioni di euro nel 2027, rispetto ai 39,4 milioni di euro del 2023. L'aspettativa è che l'EBITDA raggiunga un CAGR 2023-2027 del +21,2%, raggiungendo 21,6 milioni nel FY27, con un margine EBITDA in aumento che raggiunge il 31,4% nel FY27 (dal 25,4% nel FY23). Infine, l'utile netto FY24 dovrebbe raggiungere 3,4 milioni (CAGR 2023-2027 del 46,3%), mentre la PFN è prevista in diminuzione da 25,6 milioni nel FY23 a -25,9 milioni nel FY27, sulla scia di unae di una