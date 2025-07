La SIA, contratto da 6,3 milioni di euro. Facilitata da ingresso in Mare Group

La SIA

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'engineering & design quotata su Euronext Growth Milan, si è aggiudicata, in raggruppamento temporaneo con Ingeo Progetti, unper l'erogazione del servizio di assistenza e sorveglianza dei lavori nei cantieri di una delle principali realtà italiane nel settore energetico (60% La SIA e 40% Ingeo Progetti).Grazie all'ingresso in, La SIA viene oggi riconosciuta come una grande azienda nel panorama Italiano e questo gli ha da subito permesso dirispetto a quelli a cui abitualmente accedeva, si legge in una nota.La stipula del contratto è attesa entro la fine del mese di luglio ed i presumibiliattesi nel corrente anno, si dovrebbero attestare tra 250-300.000 euro."La sinergia con Mare Group ci ha dato una spinta decisiva: oggi La SIA è riconosciuta come un'azienda più solida, strutturata e capace di affrontare sfide di alto profilo - ha dichiaratodi La SIA - Questo contratto, tra i più importanti della nostra storia, ne è la testimonianza più concreta. Vedere i risultati dell'interazione con Mare Group così rapidamente è un'attestazione formidabile di come l'aggregazione e la collaborazione siano un driver fondamentale per la crescita".