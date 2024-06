Mutui: con tagli BCE rate in calo di 18 euro. Aumenta la richiesta di finanziamenti (+17%)

(Teleborsa) - Se giovedì prossimo in occasione della riunione della BCE venisse confermato un, il. Questa la stima che emerge da unIn meno di due anni chi ha sottoscritto un mutuo medio, 126mila euro in 25 anni (LTV 70%) ha visto aumentare la rata di oltre il 60%. Per assistere ad un calo significativo – sottolinea Facile.it – bisognerà attendere ancora un po' di tempo.Analizzando l'si scopre che la rata, arrivata a maggio 2024 a 747 euro, potrebbe scendere, complessivamente, di circa 37 euro entro la fine dell'anno e di 55 euro entro giugno 2025, arrivando così a 692 euro tra 12 mesi. "Alla luce di questi dati, il consiglio per chi non vuole attendere il calo è di valutare una surroga; le condizioni presenti oggi sul mercato sono favorevoli ed è possibile passare dal variabile al fisso ottenendo un tasso migliore", spiegano gliSe i tassi variabili sono ancora alti, quelli fissi offerti dalle banche godono di condizioni favorevoli e, anche grazie a questo, secondo l'osservatorio di Facile.it le richieste di finanziamenti sono tornate a crescere del 17% nei primi 4 mesi del 2024. Guardando alle migliori offerte disponibili online per un mutuo standard da 126mila euro in 25 anni (LTV 70%), i tassi fissi – rileva Facile.it – partono da un TAN pari al 2,87%, vale a dire una rata mensile di 589 euro. Indici ancora più vantaggiosi per i cosiddetti(per immobili in classe A o B): in questo caso i tassi partono da un tasso TAN pari a 2,65% con una rata mensile di 574 euro.Il, come detto, – evidenzia l'analisi di Facile.it – rappresenta un'opportunità anche per chi vuole provare a surrogare il finanziamento; i migliori tassi surroga partono da 3,05% pari ad una rata di 600 euro (che scende a 578 euro in caso di surroga green). Ipotizzando il mutuo medio variabile preso in esame, arrivato a maggio 2024 a 747 euro, un'operazione di surroga consentirebbe di abbassare la rata di 147 euro al mese.