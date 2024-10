Domanda di mutui in crescita: +7,2% nei primi nove mesi del 2024

(Teleborsa) - Neisoffia un vento positivo sullache spinge il numero delle interrogazioni a un. Se guardiamo al singolo mese di settembre, la domanda(Fonte: il Sistema di Informazioni Creditizie EURISC).Per analizzare il dato nella sua interezza, osserviamo che, mentre i nuovi mutui erogati si sono contratti del -10,5%. Nel III trimestre 2024, l’importo medio richiesto subisce un leggero aumento (+1,6%), con un valore complessivo di 146.469 euro; lo stesso trend registrato nel mese di settembre con un +1,8%."Una politica monetaria che torna ad essere espansiva, e con possibili ulteriori tagli dei tassi per fine anno, infonde maggiore fiducia nelle famiglie italiane che ritornano a programmare spese di lungo periodo. Un altro volano per il comparto dei mutui immobiliari sarà quello dell'. Dal nostro osservatorio prevediamo infatti cheraggiungeranno", spiegaPer quanto riguarda la distribuzione per fascia di importo,. Se analizziamo la fascia di età, invece, emerge che i richiedenti tra i 25 e i 44 anni sono il 61,3% del totale, mentre il 32,8% è composto dai 45-64 anni.Infine,Ne consegue che la scelta preferita dalle famiglie rimane quella dei finanziamenti dilazionati nel tempo per non appesantire il bilancio familiare; a maggior ragione in tempi dove l’inflazione spinge verso l’alto il costo della vita.