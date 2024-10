BCE, Rehn: direzione politica monetaria è chiara, i tagli sono iniziati

(Teleborsa) - A settembre, il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto il tasso di interesse di riferimento al 3,5%. "La: i tagli dei tassi di interesse sono iniziati e la nostra posizione di politica monetaria sta diventando meno restrittiva. Il ritmo e l'entità dei tagli dei tassi dipenderanno dalla valutazione complessiva del Consiglio direttivo riunione per riunione". Lo ha affermato, governatore della Banca di Finlandia e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE).Il Consiglio direttivo continuerà asu una valutazione delle prospettive di inflazione, delle dinamiche dell'inflazione di fondo, escludendo i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, e della forza della trasmissione della politica monetaria."Un'importante conclusione delle prospettive di crescita economica, occupazione e inflazione nell'area euro è che lanel ridurre l'inflazione", ha aggiunto Rehn. Quando la politica monetaria rallenta l'inflazione, in genere ciò avviene a un costo sotto forma di rallentamento della crescita economica e di deterioramento dell'occupazione. Ma questa volta il costo, almeno per ora, è stato inferiore rispetto ai precedenti cicli di aumenti dei tassi di interesse.Allo stesso tempo, la debolezza della crescita nell'economia dell'area euro si è rivelata, in parte, strutturale. La produttività deve essere aumentata, perché la popolazione europea sta invecchiando, gli investimenti green richiedono finanziamenti, i debiti pubblici e i deficit sono grandi e la spesa per la difesa deve essere aumentata. Ciò richiede una risposta forte e unitaria da parte dell'UE. "Ilper tutti gli europei. È una diagnosi lucida e brutalmente onesta delle ragioni della bassa crescita nell'economia europea e fornirà una buona base per il prossimo programma di lavoro della Commissione", ha sottolineato Rehn.