SACE con Deutsche Bank sostiene internazionalizzazione di CRS

(Teleborsa) -per sostenere i piani di internazionalizzazione dell’, specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti idraulici, meccanici ed elettrici, nonché nell’esecuzione di opere edili.Il supporto finanziario è stato offerto attraverso(due advance payment bond e un warranty bond), del valore complessivo di, a beneficio della controllata messicana. L’intervento di SACE, con unadi ciascuno dei tre bond emessi da Deutsche Bank, rientra nell’ambito del supporto all’internazionalizzazione e alla crescita delle imprese italiane.CRS Impianti e Costruzioni nasce nel 1990, a Gorle, provincia di Bergamo, ed è specializzata in, con focus sulle tecnologie, qualità del lavoro, servizio al cliente, affidabilità e sostenibilità., Amministratore Delegato di CRS Impianti e Costruzioni, ha affermato che "l'internazionalizzazione è un pilastro fondamentale del nostro progetto di sviluppo" dell'azienda., Regional Head Business Banking North West di Deutsche Bank, ha sottoloneaot che la banca tedesca "vuole essere un partner strategico nel percorso di crescita e sviluppo internazionale della propria clientela, anche attraverso il supporto a progetti complessi che richiedono soluzioni di Trade Finance, un’area di forte specializzazione per noi"., Relationship Manager MID Nord Ovest di SACE, ha aggiunto che "queste tre operazioni confermano il nostro impegno nel supportare la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese italiane".