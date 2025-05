Imprese, accordo tra SACE e Asian Development Bank

(Teleborsa) -, il Gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha firmato oggi l’accordo conbanca multilaterale di sviluppo che sostiene una crescita sostenibile e inclusiva in tutta l'Asia e il Pacifico, in occasione del 58mo Annual Meeting a Milano di ADB , alla presenza di oltre 69 delegazioni dei Paesi membri, 5mila stakeholder tra ministri, funzionari internazionali, rappresentanti delle banche multilaterali, del settore privato e della società civile.L’intesa - firmata da Michal Ron, Chief International Business Officer di SACE eVice-President for Finance and Risk Management – ha l’obiettivo di incrementare l’export Made in Italy in Asia e supportare gli investimenti nel settore privato. Nel dettaglio, SACE e ADB e si impegnano a promuovere investimenti relativi a progetti ad alto impatto in Asia e nel Pacifico, in particolare nei settori di rilevanza strategica nei quali il know-how della filiera italiana eccelle.segna un importante passo per l'export Made in Italy verso l'Asia e il Pacifico. Attraverso investimenti in progetti ad alto impatto, le imprese italiane potranno valorizzare il loro know-how tecnologico e innovativo grazie a opportunità concrete e di sviluppo - ha dichiarato Michal Ron, Chief International Business Officer di SACE – Siamo determinati a sostenere queste iniziative, che favoriranno sia la crescita economica sia il rafforzamento dei legami tra Italia e Asia”.