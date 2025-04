Tanzania: prima Push Strategy di SACE per facilitare l’export delle imprese italiane verso il Gruppo MeTL

(Teleborsa) - Per laha perfezionato unaa supporto delle imprese italiane coinvolte in settori strategici come agribusiness, food & beverage, tessile e distribuzione, in linea con il Piano Mattei per l'Africa.SACE ha, erogato dalla banca internazionale Rabobank, a METL Group, un importante gruppo tanzaniano che opera in più Paesi e produce beni agricoli, industriali e di consumo, per fare da apripista alle esportazioni italiane.La linea di credito garantita da SACE è infatticonfermando il duplice obiettivo della Push Strategy di SACE: sostenere le esportazioni italiane supportando la crescita e lo sviluppo dei mercati a cui rivolgono la propria offerta. METL si è impegnata a promuovere opportunità di business matching con aziende italiane nei suoi settori chiave di interesse, rafforzando ulteriormente i legami tra l'industria italiana e il mercato tanzaniano."Siamo, sostenendo i loro obiettivi di crescita in Tanzania e rafforzando i legami commerciali con il Paese, in linea con il Piano Mattei", ha dichiarato"Lanel supportare le aziende italiane nel loro percorso di internazionalizzazione, rafforzando al contempo le relazioni tra l’Italia e i principali buyer internazionali"."Siamo grati aper il loro supporto nel favorire la nostra crescita e contribuire efficacemente all'economia tanzaniana. Questo supporto finanziario avrà un impatto positivo e duraturo per tutto il Gruppo MeTL", ha affermato"Noi di Rabobank siamo onorati di collaborare con METL Group e SACE per promuovere la crescita economica e lo sviluppo in Tanzania. Siamo lieti di continuare a supportare il nostro stimato cliente METL Group in una nuova transazione in cui i settori del Food & Beverage e dell’agribusiness sono al centro delle nostre attività. Inoltre, siamo lieti diun’operatività strategica per che potrebbe creare nuove opportunità anche in futuro", ha dichiarato