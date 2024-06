Scuola: le ferie non fruite di 400 mila supplenti vanno retribuite. Anief "presentare ricorso"

(Teleborsa) - Sullei dirigenti scolastici che non dovessero invitare il personale supplente, prima del termine del contratto a tempo determinato, a fruire dei giorni di ferie maturati durante il loro servizio, saranno poi costretti a pagarli. A ricordarlo ai capi d’istituto è stato anche"il datore di lavoro – scrive l’Aran - ha l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinchéalle quali aveva diritto (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47)".La questione riguarda circa: sono tutti quelli che hanno avuto quest’anno una supplenza di tipo ‘breve e saltuario’, oppure annuale con scadenza 30 giugno 2024, ma anche fino al termine delle lezioni, e che dovranno essere collocati in ferie nei prossimi giorni al termine delle lezioni. "Qualora questo non avvenisse è chiaro cheSolo che per avere quei soldi, che su una lunga supplenza corrispondono a circa una stipendio in più, dovranno presentare ricorso", sottolineaIl giovane sindacato, consiglia i, che si sono visti sottrarre giorni di ferie ad aderire alla nuova campagna di adesione allo: l’obiettivo, fondato, è quello di ripristinare il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite da tutto il personale precario che ha svolto servizio nelle scuole pubbliche con contratti al 30 giugno.