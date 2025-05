Carta docente, l'Amministrazione è obbligata a fornirla a tutto il personale docente

(Teleborsa) -, non solo ai docenti di ruolo. Lo ribadiscono il Consiglio di Stato ed il giudice del lavoro di Roma, riconoscendo, ricorrente con i legali del sindacato Anief.Ilha richiamato l'ordinanza delladel 18 maggio 2022, secondo cui è sbagliata "la normativa nazionale che riserva" la Carta del docente "al solo personale docente a tempo indeterminato" e "non al personale docente a tempo determinato. Ai fini della decisione presa dal giudice del tribunale di Roma è stata richiamata anche ladel 18.3.2022.Pertanto, secondo il giudice del lavoro di Roma, "la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della. di categoria, secondo cui è obbligo dell'amministrazione di fornire a tutto il personale docente,tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio". E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente.Il giudice, infine, ha citato “la, con cui ha enunciato i seguenti principi:che ricevano incarichi annualio incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.Secondo, presidente nazionale, "è ormai quasi lapalissiano ricordare che la Corte di Giustizia Europea, il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno tutti dato ragione, indistintamente, a quanto l’Anief sostiene da anni: chi ha ideato la norma che ha introdotto la Carta del docente ha dimenticato, non sappiamo se volutamente o meno, chi svolge il lavoro di insegnante con contratto a termine. Per noi è sempre stato chiaro, lo abbiamo detto ai giudici, che ci hanno dato conforto. Sarebbe bene che il Parlamento prenda atto della realtà e modifichi la normativa, l’articolo 1 della Legge 107 del 2015. Nel frattempo, per recuperare fino a 3.500 euro a docente l’unica strada è presentare ricorso gratuito con Anief, con l’accortezza di presentare istanza di recupero della somma al giudice entro i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a termine".