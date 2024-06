Berna, esperti esaltano la "Positive Nutrition": basta demonizzare gli alimenti

(Teleborsa) - I limiti del Nuntriscore, il sistema di etichettatura a semaforo ideato dalla Francia, tornano in primo piano in una, dove glisul tema di una. Questa mattina si è tenuto, presso il Bellevue Palace di berna, l’evento "Positive Nutrition. Le diete tradizionali come modello per uno stile di vita sano", organizzato dall’e dall’(ITA), con la finalità di esplorare e promuovere abitudini alimentari sane e sostenibili.Dal confronto è emerso che si può seguire unache si amano, è sufficientedi consumo. È questo il messaggio fondamentale consegnato dache hanno partecipato alla conferenza, sottolineando come negli ultimi anni si sia prestatadel cibo, perdendo di vista l’importantissimo apporto positivo che l’alimentazione può dare alla nostra salute.Significativamente, la conferenza si è aperta con un messaggio del Vice Presidente del Consiglio e, che ha rimarcato laalle questioni nutrizionali. "Ringrazio l’Ambasciata d’Italia a Berna per aver promosso insieme a ICE-Agenzia un convegno su un tema strategico per l’industria agro-alimentare italiana e per la salute dei consumatori. La valorizzazione e la difesa di questo patrimonio di pratiche e conoscenze passa anche dallae di una, piuttosto che da una classificazione artificiale degli alimenti come sani o non sani", ha dichiarato il Ministro, aggiungendo "isemplicistici prima ancora che semplici e che non tengono conto, per esempio, del grado di lavorazione dei prodotti, del metodo di produzione, dell’origine o del concetto di porzione,, con una influenza negativa sui comportamenti di acquisto dei consumatori e tali da penalizzare i produttori locali e tradizionali europei, spingendoli fuori dal mercato e impoverendo la varietà e la qualità dei prodotti disponibili".Pienamente convinto della filosofia della "Positive Nutrition", Professore di Gastroenterologia e Nutrizione presso l’Università Campus Biomedico di Roma, il quale ha ricordato "negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescentee delle malattie ad essa correlate. Le ragioni sonoche hanno portato le persone ad allontanarsi dalle diete tradizionali abbandonando la Dieta mediterranea che paradossalmente nel tempo è stata riconosciuta proprio come il modello alimentare migliore.di alimenti per cercare un capro espiatorio responsabile dell’aumento dell’incidenza dell’obesità, quando in realtà si sarebbe dovuto ragionare in senso contrario, ovvero capire quali sono gli alimenti migliori e la proporzionalità corretta con la quale assumerli (Positive Nutrition)".Il, Presidente della Nutrition Foundation of Italy (NFI), ha posto l’accento sulla: "I sistemi didi tipo informativo sono gli unici che possono consentire alle persone con specifiche esigenze nutrizionali o metaboliche di identificare correttamente gli alimenti più adatti per loro. Soggetti con un lieve aumento dei valori pressori, che devono limitare l’apporto di sale con gli alimenti, trovano l’informazione per loro necessaria con, ma non con i sistemi FOPL di tipo interpretativo"., editore e cofondatore del Centro di competenza Notabene Nutrition, basato a Zurigo,e sottolinea che "i sistemi a semaforo portano a compiere la scelta sbagliata per alcune categorie di prodotti" e la sua adozione da parte della Svizzera dimostra che ha portato "un beneficio molto limitato".Al dibattito hanno preso parte ancheMauro Poggia e Benedikt Würth. Il, membro del Movimento dei Cittadini di Ginevra (MCG), si è dettoi consumatori sull’assunzione di certi alimenti ed ha invitato le istituzioni elvetiche a creare l’ambiente adatto a favorire”. Il, membro dell’Alleanza di Centro, ha presentato con successo al Parlamento una. In particolare, il Senatore si è preoccupato che la comunicazione del Nutriscore non si sostituisse ai principi di dieta bilanciata previsti dalla piramide alimentare svizzera, che deve rimanere il riferimento nutrizionale principale della popolazione.L’approvazione della, perché ha riacceso idel sistema francese. E non è un caso che, solo poche settimane dopo, la più grande catena di distribuzione () e il più importante produttore di latte e derivati () abbiano deciso diMolto soddisfatto della buona riuscita della conferenza, che ha ringraziato i relatori per l’importante contributo portato al dibattito sulla nutrizione in Svizzera: “Il 7 giugno si celebra la Giornata mondiale della sicurezza alimentare. Sono lieto che attraverso questa Ambasciata si sia potuto approfondire il legame tra buona alimentazione e corretta informazione al consumatore".