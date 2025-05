Lavoro, sicurezza al centro: "Basta morti"

(Teleborsa) -In pratica, tre al giorno: dai cantieri alle fabbriche, passando per campi, tragedie a cui bisogna mettere fine. Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza per il Primo maggio all'insegna della sicurezza sul lavoro, ricordando le tante vittime e dicendo basta. Al governo, che mette sul tavolo altri 650 milioni per la sicurezza, chiedono misure più incisive in vista dell'incontro dell'8 maggio a Palazzo Chigi.la premier Giorgia Meloni rivendica l'azione dell'esecutivo in questi due anni e mezzo: oltre un milione di posti di lavoro in più e il numero degli occupati al massimo storico, più di 24 milioni e 300mila. Un impegno che, assicura, continua anche sul fronte della sicurezza.'Continua a mentire sui numeri', attacca la segretaria dem, rilanciando la necessità di una legge sul salario minimo.