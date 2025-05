Pet Food in Italia: un settore in crescita che supera i 3,1 miliardi di euro nel 2024

(Teleborsa) - Ildelcontinua a mostrare segnali di solidità anche nel 2024, raggiungendo e superando i. È quanto emerge dallapresentato oggi nel corso dell’inaugurazione di, presso BolognaFiere. L’indagine annuale, promossa dae basata su dati scientifici, ricerche e analisi di esperti, offre uno sguardo aggiornato sull’evoluzione del comparto pet food e pet care, mettendo in luce il ruolo sempre più centrale degli animali da compagnia nelle famiglie italiane.Nel 2024, gli alimenti per cani e gatti, che costituiscono il fulcro del settore, hanno registrato un incremento a. Questo risultato consolida la resilienza del comparto in un contesto economico incerto, nonostante una contrazione dei volumi pari al -1,4%, che riporta i consumi ai livelli del 2021. Anche quest’anno, il comparto ha performato meglio del Largo Consumo Confezionato, cresciuto del 2,1%.Considerando il periodo 2021-2024,"Il mercato del pet food si conferma un settore resiliente nonostante la persistente inflazione e le incertezze economiche dovute all’aumento dei costi energetici e di alcune materie prime, nonché un generale rallentamento della crescita. Anche nel 2024, infatti, i pet owner, consapevoli della sicurezza e completezza nutrizionale offerta dal pet food, dimostrando una fedeltà che rende il settore meno vulnerabile rispetto a minacce esterne", afferma. "L’indagine di quest’anno conferma una volta di più come i pet siano oggi considerati parte integrante del nucleo familiare, addirittura dal 96% dei proprietari. Questa crescente centralità ha anche un impatto diretto sulla domanda di prodotti e servizi: cresce l’attenzione verso il benessere, la salute, l’alimentazione e il comfort degli animali d’affezione. Nell’attuale contesto, che vede aumentare l’impegno anche economico delle famiglie per la cura dei propri pet a fronte dell’erosione del potere d’acquisto registrata negli ultimi anni, ASSALCO rinnova la richiesta di una riduzione dell’aliquota IVA sugli alimenti per gli animali da compagnia e le cure veterinarie dal 22% al 10%, una possibilità prevista dalla normativa europea. Considerare il pet food come unaè oggi sempre più una questione di equità fiscale e sociale che avrebbe ricadute positive soprattutto sulla salute e il benessere dei nostri pet"., con un fatturato di 1.758 milioni di euro (+5% rispetto al 2023), spinti soprattutto dagli alimenti umidi (+5,3%). Gli. Gli alimenti umidi restano il segmento principale del pet food (49% di quota), seguiti dai secchi (40,4%). Gli snack, in particolare per gatti, mostrano forti dinamiche positive: +10,2% a valore e +11,5% a volume.Una nuova tendenza rilevata da un’indagine su 50 retailer riguarda l’interesse verso prodotti complementari (pastiglie, polveri, paste) a supporto del benessere animale: il 41% degli intervistati li acquista, il 52% li apprezza e il 79% è disposto a usarli.Lemostrano una crescita a doppia cifra per umido cane (+10,5%) e gatto (+14,1%), ma anche nel secco si registrano performance solide. Nel Grocery e nei Petshop Tradizionali gli aumenti sono più contenuti. Gli snack per gatto sono in forte espansione sia nel Grocery (+10,9%) che nelle Catene Petshop (+11,3%).Il canale online continua a rafforzarsi:Gli animali da compagnia nelle famiglie italiane sono circa 65 milioni, dato stabile rispetto al 2023, ma con mutamenti interni: calano pesci (28,1 milioni) e uccelli (12,7 milioni), mentre aumentano cani e gatti, che superano insieme i 20 milioni. I gatti, in particolare, crescono di oltre un milione, arrivando quasi a 12 milioni. Resta stabile la presenza di piccoli mammiferi e rettili (oltre 3 milioni).Il segmento alimenti per altri animali da compagnia segna un calo del -3,9% in GDO, mentre anche il comparto accessori registra una flessione del -2,6%, dovuta in particolare al calo nei canali Ipermercato. Tuttavia, nei canali specializzati e online, alcuni segmenti – come gli antiparassitari – mostrano trend positivi (+10,7% a valore, +6,8% a volume).Le lettiere per gatti, principale segmento non-food nella GDO, generano oltre 102 milioni di euro di fatturato, con una crescita a valore del +2,5% e a volume del +1%.