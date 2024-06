Cina, settore terziario in espansione al record di luglio 2023

(Teleborsa) - L'attività delin Cina ha registrato crescita più rapida in dieci mesi. L’indice PMI servizi ha segnalato un'espansione dell'attività per la diciassettesima volta consecutiva mensile e al ritmo più veloce da luglio 2023.Nel mese di maggio, l'indicatore stilato da Caixin è salito a 54 punti, rispetto ai 52,5 punti precedenti. L’indice ha confermato la fase di espansione dell’attività economica cinese, in quanto superiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra).Nei giorni scorsi, è stato pubblicato il report sull' attività manifatturiera cinese che ha mostrato una espansione al ritmo più veloce in quasi due anni, sempre nel mese di maggio.Ilha mostrato una salita più rapida dell’attività commerciale da maggio 2023. L'indice è salito a 54,1 punti dai 52,8 punti precedenti.