Edil San Felice, ok da soci a bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

Edil San Felice

(Teleborsa) - L'di, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato ildi esercizio 2024 e la distribuzione di unpari a 0,07 euro per azione, per complessivi 1,5 milioni di euro, con data di stacco, in conformità al calendario 2025 Euronext Growth Milan, il 07 luglio 2025 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo il 08 luglio 2025 (record date) e data di pagamento del dividendo il 09 luglio 2025 (payment date).I soci hanno eletto il nuovo, con scadenza alla data di Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2027, che risulta composto da: Francesco Di Ciommo, Lorenzo Di Palma, Carlo Di Palma, Fabiola De Sarno, Carmine Orsini, Vincenza Patrizia Rutigliano e Valentina Lazzareschi, la quale è stata eletta dalla lista presentata da Invitalia.L'assemblea ha provveduto a nominarein qualità di Presidente del CdA. Di Ciommo, Prorettore e Professore Ordinario di Diritto Privato presso la LUISS Guido Carli di Roma, porterà alla società ulteriore valore in termini di visione strategica, attraverso la propria pluriennale esperienza maturata all'interno di rilevanti organi societari, tra i quali quello di Cassa Depositi e Prestiti, dove è attualmente Consigliere di Amministrazione.Il CdA - riunitosi a valle dell'assemblea - ha confermatonella carica di Amministratore Delegato, conferendogli gli opportuni poteri per la gestione della società.