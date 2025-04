Cina, PMI Caixin servizi marzo sale a 51,9 punti

(Teleborsa) - Migliora il settore dei servizi in. Ilelaborato da Caixin/S&P Global è infatti salito a quota 51,9 punti a2025 dai 51,4 precedenti. Il valore rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, e supera le attese degli analisti che indicavano un aumento a 51,5 punti."Il Caixin China General Services Business Activity Index è arrivato a 51,9 a marzo, guadagnando 0,5 punti rispetto al mese precedente e indicando una- ha commentato- L'offerta e la domanda sono cresciute a un ritmo più rapido rispetto a febbraio, mentre il mercato continuava a migliorare. L'attività aziendale e i nuovi ordini totali sono cresciuti per il 27esimo mese consecutivo, con entrambi gli indicatori che hanno raggiunto nuovi massimi per quest'anno. La domanda esterna è rimasta stabile, con la misura dei nuovi ordini di esportazione a quota 50"."L'occupazione è stata lenta - ha aggiunto - Le, mentre lavoravano per ridurre i costi, trascinando l'indicatore corrispondente in territorio negativo. Ciò ha segnato la terza contrazione in quattro mesi, con l'occupazione in calo al ritmo più rapido in 11 mesi. Gli arretrati di lavoro sono diminuiti grazie ai continui sforzi per ridurre i costi e migliorare l'efficienza, mantenendo l'indicatore corrispondente in contrazione per il terzo mese consecutivo".