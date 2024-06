Emma Villas chiude in rialzo del 15% con assist da analisti

Emma Villas

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali operatori in Italia nel settore degli affitti turistici di ville e dimore di pregio. Il titolo ha chiuso con un rialzo del 15,06% a quota 2,98 euro per azione, dopo essere stato più volte sospeso nel corso della giornata, risultando il migliore dell'indice FTSE Italia Growth. Il controvalore è stato di circa 192 mila euro.Un assist agli acquisti è arrivato dall'con una raccomandazione è "Add" e un fair value di 4,54 euro per azione Emma Villas oggi era anche impegnata nel "" di KT&Partners, con incontri one-to-one e one-to-few con investitori istituzionali e professionali.