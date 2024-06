Eurozona, l'economia cresce al tasso più rapido in un anno. L'inflazione rallenta

(Teleborsa) - A maggio, come mostrato dagli ultimi dati HCOB PMI redatti da S&P Global, l’economia dell’eurozona ha registrato il, con una crescita accelerata che ha toccato un picco in un anno.Le condizioni più forti della domanda hanno sostenuto, ed anche laper la settima volta nel corso degli ultimi otto mesi. I recenti andamenti dei prezzi hanno mostrato un rallentamento del tasso d’inflazione sia dei prezzi d’acquisto che di vendita, restando però al di sopra delle rispettive medie pre-pandemiche.destagionalizzato, che consiste in una media ponderata dell’Indice HCOB PMI della Produzione Manifatturiera e dell’Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria, a maggio è aumentato, così come accade mensilmente dall’inizio del 2024, econ 52,2 da 51,7 di aprile. In generale ciò indica il maggior incremento delle attività economiche dell'eurozona da maggio 2023, nonché un valore solo lievemente inferiore alla media storica dall’inizio della raccolta dati nel 1998.Tra le quattro maggiori economie dell’eurozona, a maggio laè stata l’eccezione con una nuova contrazione, anche se minima, dell’attività del settore privato che ha contrastato la crescita registrata in Germania, Spagna e Italia. La posizione dellain testa alla classifica si è rinforzata grazie ad una crescita economica forte e la più rapida in 14 mesi. Anche la, la più grande economia del blocco, ha registrato una notevole ripresa, con volumi di produzione in crescita al ritmo maggiore in un anno.ha invece perso grinta, scendendo al valore più debole da febbraio.Nel corso di questo secondo trimestre, ldell’Eurozona ha mostrato undell’attività del più ampio settore economico dell’area dell’euro. Attestandosi a 53,2 a maggio, l’indice è risultato praticamente invariato rispetto al picco in 11 mesi di aprile di 53,3.grazie al settore dei servizi la cui recente risalita si è ampliata", ha dichiaratopresso la Hamburg Commercial Bank, analizzando i dati PMI. "La Banca Centrale Europea (BCE) sta cogliendo il vento favorevole del PMI. I componenti del PMI relativi ai prezzi per il terziario indicano un, rendendoil 6 giugno. La riduzione delle pressioni inflazionistiche è evidente sia per i costi che per i prezzi di vendita. Questo sviluppo, spiega l'esperto, dovrebbe essere menzionato esplicitamente dalla Presidente della BCEdurante la conferenza stampa, contrastando il sorprendente netto incremento dei costi salariali riportato per il primo trimestre. Gli indici PMI dei prezzi non danno comunque ancora via libera, poiché sono stranamente alti in questo contesto economico piuttosto debole".