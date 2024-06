Fs, Lav, Legambiente ed Enpa per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela degli animali

(Teleborsa) - Ilhanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a individuare le più efficaci modalità di collaborazione per la salvaguardia della sostenibilità ambientale e per la tutela degli animali. L'accordo, della durata di due anni, prevede attività di cooperazione e scambio di informazioni per sviluppare progetti condivisi che saranno individuati in comune accordo da FS e dalle associazioni.Il protocollo è stato siglato daChief Corporate Affairs Officer del Gruppo FS,presidente Lav,responsabile biodiversità di Legambiente,Presidente Enpa.In particolare, ilprevede la suddivisione in gruppi di lavoro e l'istituzione di una cabina di regia per programmare, coordinare e monitorare le varie attività. L'obiettivo comune è agire a sostegno dell'ambiente e degli animali, ciascuna parte secondo le proprie specificità. Una missione che – si legge in una nota – ben si inserisce nel più generale impegno di FS nel creare e diffondere la cultura della sostenibilità in ambito ambientale, sociale, economico, di sicurezza e di innovazione digitale anche attraverso le società del Gruppo come RFI, ANAS, Trenitalia e Mercitalia Logistics.