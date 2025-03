Pichetto: 'Progetti eolici saranno valutati con attenzione per la tutela ambientale e paesaggistica"

(Teleborsa) - "In relazione al quesito posto, vorrei rassicurare gli onorevoli interroganti che per quanto riguarda, verranno presi in considerazione nell’ambito dei singoli procedimenti di, svolti a seconda della potenza dell’impianto in sede regionale o statale, le esigenze di tutela del patrimonio culturale, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e gli ipotetici impatti significativi sulle componenti ambientali e sul paesaggio, o la necessità di misure di mitigazione in relazione alla localizzazione degli impianti".Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,intervenuto oggi alla Camera dei Deputati durante il, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata presentata dagli. Nel corso della seduta, l'onorevole Bruzzone ha illustrato l'interrogazione, per poi replicare alle dichiarazioni del ministro. L’interrogazione riguardava i progetti per la realizzazione di"Resta ferma la necessità di agevolare in ogni modo gli interventi di repowering sugli impianti eolici esistenti che consentono di aumentare considerevolmente la capacità installata, minimizzando al contempo gli impatti sul territorio.In ogni caso è utile ricordare come il decreto sulle aree idonee consentirà alle Regioni una corretta ed oculata, in modo tale da raggiungere i target di nuova potenza di installato al 2030 secondo quanto previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima.Si precisa, inoltre, che la non idoneità delle aree non preclude a priori la realizzazione degli impianti ma determina unicamente la mancata adozione di un iter accelerato delle valutazioni, che è invece riservato per gli impianti ricadenti nelle zone identificate come idonee. Per concludere, nell’ambito delle attività di monitoraggio sull’attuazione di quanto previsto dal decreto aree idonee, il Ministero dell’ambiente sull’attuazione della normativa, nel rispetto della tutela del paesaggio e della salvaguardia ambientale", prosegue il ministro.