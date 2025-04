Fotovoltaico in Italia: l’Alleanza sostiene il DDL per semplificare le autorizzazioni

(Teleborsa) -è intervenuta oggi nel corso delle audizioni presso lenell’ambito dell’esame del Disegno di Legge n. 1372 di delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica., che introduce misure fondamentali pere più in generale nelle, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).Il fotovoltaico utility-scale, infatti, insieme alle altre FER, è. Secondo i dati di, raggiungendo un totale di 16.109 MW tra il 2021 e il 2024. Tuttavia, quanto installato negli ultimi quattro anni rappresenta solo il 22,1% dell'obiettivo al 2030, che prevede la realizzazione di 62.284 MW. Questo significa che l'Italia deve accelerare significativamente sia nelle autorizzazioni dei progetti che nella realizzazione degli impianti per evitare un ritardo di 8,1 anni.Per quanto riguarda il DDL, dunque, l’Alleanza concorda condi 45 giorni nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, previsto dall’articolo 2, con cui si garantirebbe maggiore certezza normativa e stabilità per gli investimenti. Questa misura favorirà la decarbonizzazione del Paese attraverso un incremento dell’adozione di energie rinnovabili, contribuirà alla riduzione dei costi dell’energia per famiglie e imprese e stabilizzerà il mercato. Inoltre,, rendendo il Paese più attrattivo per gli investitori e migliorando la sicurezza energetica nazionale.L’Alleanza ritiene, inoltre, che l’attuale Disegno di Legge possa essere ulteriormente ampliato conper accelerare la transizione energetica. Propone, quindi, di recepire nel Codice dei beni culturali la giurisprudenza in materia di 'silenzio-assenso orizzontale', per evitare interpretazioni divergenti e incertezze normative che rallentano il processo autorizzativo. Un altro ambito di miglioramento riguarda l’eliminazione dell’obbligo di parere della Soprintendenza per l’autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili in aree già dichiarate idonee. L’attuale normativa prevede infatti che il Ministero della Cultura partecipi già a monte alla definizione dei criteri per la mappatura di tali aree. Un’ulteriore valutazione della Soprintendenza sulle singole istanze di autorizzazione risulta dunque ridondante e causa inutili ritardi amministrativi.Infine, l’Alleanza propone diin quanto utilizzano tecnologie che garantiscono un ridotto impatto sui territori. In particolare, si suggerisce di escludere l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di impianti agrivoltaici su aree gravate da usi civici e di introdurre regimi autorizzativi semplificati per le installazioni in prossimità di corpi idrici o in territori di protezione esterna di parchi e riserve."Il DDL A.S. 1372 può rappresentare un. Tuttavia, per garantire una reale accelerazione del settore, sono necessari ulteriori interventi normativi per semplificare e rendere più efficienti i processi autorizzativi, contribuendo così allo sviluppo di un sistema energetico più sostenibile e competitivo", ha dichiarato. "Siamo pronti a collaborare con le istituzioni e gli stakeholder per affinare ulteriormente il quadro normativo, consapevoli che la tutela del paesaggio, naturale e culturale, passa oggi anche attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili e, in particolare, del fotovoltaico utility-scale.. Per questo, riteniamo fondamentale superare le attuali barriere burocratiche e accelerare il percorso verso gli obiettivi climatici ed energetici".