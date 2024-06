L'italiana AleAnna si quota sul Nasdaq tramite SPAC

Swiftmerge Acquisition Corp.

(Teleborsa) -, società che punta a diventare uno dei principali produttori italiani di gas naturale convenzionale e rinnovabile, e, SPAC quotata sul Nasdaq, hanno stipulato un. Si prevede che la business combination si concluderà nel terzo o quarto trimestre del 2024 e, una volta completata, la società combinata verrà rinominata AleAnna e sarà quotata a Wall Street., AleAnna opera in Italia ed è guidata da uncon esperienze pressoed, si legge in una nota. AleAnna ha focalizzato la propria strategia di sviluppo su risorse selezionate di gas convenzionale onshore di alta qualità. Ciò include l', che rappresenta la più vasta scoperta di gas naturale realizzata in Italia negli ultimi 20 anni. L'inizio della produzione di cinque pozzi iniziali perforati e testati è previsto nel primo trimestre del 2025. La società sviluppa anche progetti di biometano, il gas naturale rinnovabile (RNG) per eccellenza, in prossimità dei suoi impianti convenzionali.AleAnna afferma di avere prospettive entusiasmanti a Gradizza e Trava, con piani per la produzione iniziale nel 2026. Inoltre, AleAnna detiene 13 ulteriori prospettive esplorative che dovrebbero essere sviluppate nel prossimo decennio, circa 1,4 milioni di acri netti di potenziale di risorse e un"Questo è un momento entusiasmante per AleAnna e il suo team - ha commentato, veterano da 30 anni nel settore energetico edi AleAnna - Con l'imminente produzione iniziale dello sviluppo di Longanesi, AleAnna è posizionata per espandere la sua produzione convenzionale e rinnovabile. Siamo entusiasti degli straordinari track record e delle capacità del nostro team, del potenziale di produzione a breve termine derivante dalle nostre scoperte e prospettive convenzionali e del nostro business RNG in rapida crescita. L'aggregazione aziendale proposta e la quotazione ci consentiranno di accelerare la nostra crescita, la nostra strategia e, soprattutto, la nostra missione di portare avanti in modo responsabile la transizione verso l'energia pulita".Gli attuali azionisti di AleAnna conferiranno il 100% delle loro partecipazioni esistenti nella società combinata. In vista dell'esecuzione dell'accordo di fusione, gli attuali investitori di AleAnna hanno recentemente investito oltre 60 milioni di dollari in contanti, portando. Si prevede che il recente investimento fornirà finanziamenti sufficienti per completare il collegamento del giacimento di Longanesi, le acquisizioni iniziali di asset RNG, coprire le spese di transazione e fornire liquidità aziendale in generale.