Vontobel quota sul SeDeX 4 nuovi Memory Cash Collect su azionario italiano

Enel

ENI

Ferrari

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -, player di primaria importanza a livello europeo nel campo dei certificati e presente sul mercato italiano dal 2016, ha quotato sul SeDeX diquattro nuovi Memory Cash Collect Certificate su azionario italiano, con Barriera e Soglia Bonus al 65% e rendimenti annui compresi tra l’8% e l’11%.I nuovi certificati, spiega una nota, prevedono cedole trimestrali con Effetto Memoria tra il 2% e l’2,75% a seconda del basket sottostante. Tramite questi nuovi prodotti è possibile investire su panieri di quattro titoli italiani, che spaziano dal settore industriale, a quello energetico, dai servizi finanziari, alle 4 blue chip italiane non-bancarie con la capitalizzazione più elevata, ovveroTutti gli strumenti hanno una(la scadenza è fissata al 24 febbraio 2028) e prevedono la possibilità di rimborso anticipato a partire da novembre 2025, grazie alla presenza di un Livello Autocall decrescente del 5% a semestre, fissato inizialmente al 100% e da ultimo all’80%.ha commentato: “L’azionario italiano ha riscontrato un caldo interesse da parte degli investitori, grazie alle performance dell’ultimo periodo. Con questi quattro nuovi certificati, portando sul mercato dei prodotti che permettano agli investitori di diversificare la propria esposizione, puntando su una selezione di titoli e settori".Sul fronte del meccanismo di funzionamento dei nuovi certificati di Vontobel, gli scenari alle date di valutazione intermedie sono tre: se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall, a partire da novembre 2025, il prodotto si estingue anticipatamente e l'investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo e agli eventuali premi in memoria; se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus e al di sotto del Livello Autocall, l'investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l'investimento prosegue; se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l'investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l'investimento prosegue.Per quanto riguarda gli scenari a scadenza: se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Barriera, l'investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo e agli eventuali premi in memoria; se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della Barriera a scadenza, l'investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance.