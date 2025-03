Kyivstar, la principale telco ucraina procede con la quotazione sul Nasdaq

VEON

Cohen Circle Acquisition Corp. I

(Teleborsa) -, multinazionale delle telecomunicazioni uscita nel 2023 dalla Russia, e, una SPAC quotata sul Nasdaq, hanno firmato unche, il principale operatore di telefonia mobile ucraino, sul Nasdaq negli Stati Uniti.Dopo il completamento della combinazione aziendale, Kyivstar Group, la società madre di Kyivstar, saràVEON deterrà almeno l'80% del capitale azionario subito dopo il closing della business combination, che dovrebbe avvenire nel terzo trimestre del 2025. La transazione assegna unaa Kyivstar alla closing."La quotazione di Kyivstar sul Nasdaq sarà più di una pietra miliare finanziaria: segnerà un- ha affermato Augie K Fabela II, presidente e fondatore di VEON - Come uno dei maggiori investitori del settore privato in Ucraina, VEON è orgogliosa di essere pioniera di questo passo storico, offrendo agli investitori statunitensi e globali un'opportunità unica per supportare e partecipare alla crescita economica e alla resilienza dell'Ucraina"."Riteniamo che il solido profilo finanziario di Kyivstar, la strategia visionaria e la solida struttura di governance, sviluppati nel corso di molti anni come società del Gruppo VEON, saranno", ha affermato Kaan Terzioglu, CEO di VEON.