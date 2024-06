Azimut, raccolta gestita organica supera 500 milioni di euro a maggio

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel mese di2024 unadi 6,9 miliardi di euro. Questo dato comprende 6,1 miliardi derivanti dalla già annunciata, un fornitore di servizi di consulenza con sede a Portland, Oregon, con un patrimonio totale di 12,5 miliardi di dollari da parte di Sanctuary Wealth, in cui il Gruppo Azimut detiene una partecipazione del 53,37%.Con questo risultato la raccolta netta totale dall'inizio dell'anno sale a 9 miliardi, superando così l'obiettivo di oltre 7 miliardi per l'intero anno, anche grazie alle partnership, dopo soli cinque mesi. Lesi sono attestate a 62 miliardi e, includendo le masse amministrate, a fine maggio hanno raggiunto un nuovo record di 100,5 miliardi."Laa maggio ha superato i 500 milioni di euro, segnando un altro forte mese sia per i nostri prodotti e soluzioni di investimento in Italia che a livello globale, anche grazie al positivo trend in Brasile - ha commentatodel Gruppo - Inoltre, l'acquisizione di tru Independence da parte di Sanctuary Wealth e la domanda costante dall'inizio dell'anno ci hanno permesso di superare il nostro obiettivo annuale di oltre 7 miliardi di euro di raccolta netta in soli cinque mesi"."Infine, prosegue il nostroche ha portato a inizio giugno al primo closing del fondo di senior private debt Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp RAIF, dedicato a supportare la crescita delle aziende italiane che seguono i principi di sostenibilità - ha aggiunto - Questo primo closing, che sarà incluso con la raccolta di giugno, ha ottenuto impegni di sottoscrizione per un totale di 126 milioni di euro e ha suscitato l'interesse di diversi sottoscrittori istituzionali, con un secondo closing previsto entro la fine del 2024".