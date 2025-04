P101 SGR, closing del fondo Programma 103 a 250 milioni di euro. CDP mette 35 milioni

Azimut

(Teleborsa) -, importante player del venture capital italiano con focus internazionale, ha. Il closing del fondo si è perfezionato nelle ultime settimane, grazie ad una ulteriore progressiva raccolta di 100 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro sottoscritti da CDP Venture Capital SGR attraverso il fondo Digital Transition - PNRR, che utilizza le risorse stanziate dall'UE tramite l'iniziativa NextGeneration EU, con l'obiettivo di favorire la transizione digitale delle filiere e delle piccole e medie imprese.Con questa operazione, il fondo- tra cui anche realtà che hanno scelto P101 per investire per la prima volta nel Venture Capital. Tra i nuovi ingressi figurano nomi come Inarcassa, ISP Group Pension Fund, Enpam e Compagnia di San Paolo, che si affiancano a chi ha già creduto nella società:, CDP Venture Capital, European Investment Fund, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense,, Banca Sella,e numerosi family office."Questo closing è doppiamente importante per P101. Da un lato, ci è stata rinnovata la fiducia da parte di chi è con noi già da tempo. Dall'altro, contiamo nuovi investitori che hanno deciso di puntare per la prima volta sul Venture Capital attraverso P101: un segnale positivo, non solo per noi, ma per l'intero ecosistema italiano", ha sottolineato"Siamo molto soddisfatti come CDP Venture Capital di aver investito nel fondo Programma 103 di P101 SGR, un attore di riferimento nel settore digitale, apprezzato da tutti gli operatori del mercato - ha dichiarato- Riponiamo grande fiducia nelle competenze specifiche e nei progetti di crescita di questo team. Con questo investimento affidiamo le risorse del PNRR a una realtà di provata efficacia, che grazie alla sua expertise nel digitale favorirà l'avanzamento e la crescita di nuove imprese nel settore".Con il nuovo closing, glisalgono a circa 500 milioni di euro, suddivisi tra i veicoli Programma 101, Programma 102 e il più recente Programma 103, sostenuto anche dall'Unione Europea attraverso il Fondo InvestEU., con un ticket medio di 5 milioni di euro. Dall'avvio dell'operatività, nell'aprile 2023, ha già realizzato undici investimenti. Tra i più recenti figurano Carol Health, il primo servizio digitale di medicina di base in Italia, e Cosmico, piattaforma TaaS (Talent-as-a-Service) che connette aziende e freelance.Con i nuovi investimenti, salgono a oltre 290 le operazioni realizzate in 12 anni di attività da P101 che, ad oggi,, accompagnate non solo con capitale, ma anche con un supporto operativo e strategico.